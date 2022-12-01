Пять человек найдены мертвыми в жилом доме в США

Пять человек найдены мертвыми в жилом доме в пригороде Чикаго в американском штате Иллинойс. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на местную полицию.

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В 11:12 по местному времени (19:12 мск) в полицию поступил вызов для проверки состояния женщины. Прибывшим на место правоохранителям никто не открыл, попытки связаться с жильцами дома так же не увенчались успехом. Тогда полицейские приняли решение взломать дверь.

В доме они обнаружили пять трупов. Начато расследование. По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой инцидент. Имена погибших и причины их смерти не раскрываются.