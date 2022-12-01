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1 час назад

МВД РФ объявило в розыск адвоката Илью Новикова

ТАССиещё 11

Российские правоохранительные органы объявили в розыск адвоката Илью Новикова (признан иноагентом), следует из базы розыска МВД России.

МВД объявило в розыск адвоката Новикова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Новиков Илья Сергеевич, 11 февраля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе.

Илья Новиков с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2002 по 2016 год был постоянным игроком интеллектуального телевизионного шоу "Что? Где? Когда", где неоднократно выигрывал призы.

Как адвокат он запомнился защитой украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова. Кроме того, Новиков представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией).

С 2021 года адвокат живет и работает в Киеве. В 2022 году после начала специальной военной операции заявил о вступлении в ряды теробороны Киева.

25 ноября Минюст РФ внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, в том числе адвоката Илью Новикова.

Происшествия,Илья Новиков,Алексей Навальный,Надежда Савченко,Олег Сенцов,Минюст России,МВД России,Фонд борьбы с коррупцией,
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