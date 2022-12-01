МВД объявило в розыск адвоката Новикова

Российские правоохранительные органы объявили в розыск адвоката Илью Новикова (признан иноагентом), следует из базы розыска МВД России.

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"Новиков Илья Сергеевич, 11 февраля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе.

Илья Новиков с отличием окончил Российскую академию правосудия. С 2002 по 2016 год был постоянным игроком интеллектуального телевизионного шоу "Что? Где? Когда", где неоднократно выигрывал призы.

С 2021 года адвокат живет и работает в Киеве. В 2022 году после начала специальной военной операции заявил о вступлении в ряды теробороны Киева.