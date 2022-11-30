В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв

В Мадриде в посольстве Украины произошел взрыв. Легкие ранения получил один из сотрудников дипмиссии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал 20 Minutos.
Отмечается, что взрыв произошел около 13:00 дня (15:00 мск). Устройство сработало, когда сотрудник просматривал дипломатическую корреспонденцию.
По данным портала, одновременно со взрывом в полицию поступило уведомление о пожаре в украинском посольстве.
Уточняется, что раненый дипломат отправился в клинику самостоятельно.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, пишет Telegram-канал Mash.