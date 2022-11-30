В Афганистане при взрыве в религиозной школе погибли 35 человек

В Айбаке афганской провинции Саманган во время взрыва в религиозной школе погибли 35 человек, сообщает газета Hasht e Subh со ссылкой на источники. Еще 23 человека пострадали в результате ЧП.

По информации СМИ, большинство жертв взрыва — учащиеся школы. В настоящее время из здания выносят тела погибших. Кроме того, продолжается процедура эвакуации пострадавших.

Известно, что инцидент произошел во время полуденной молитвы. Причина взрыва пока выясняется.