В Афганистане при взрыве в религиозной школе погибли 35 человек

В Айбаке афганской провинции Саманган во время взрыва в религиозной школе погибли 35 человек, сообщает газета Hasht e Subh со ссылкой на источники. Еще 23 человека пострадали в результате ЧП.
По информации СМИ, большинство жертв взрыва — учащиеся школы. В настоящее время из здания выносят тела погибших. Кроме того, продолжается процедура эвакуации пострадавших.
Известно, что инцидент произошел во время полуденной молитвы. Причина взрыва пока выясняется.
Представители местной администрации «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) пока не прокомментировали происшествие.