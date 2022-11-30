В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
47 минут назад

На пляжах в Перу обнаружили более 10 тысяч мертвых пеликанов

News.ru

В Перу погибли более 10 тысяч пеликанов, мертвых птиц нашли на местные жители на пляжах. По данным экспертов, все пеликаны умерли от птичьего гриппа, сообщает «Москва 24» со ссылкой на национальную службу по защите лесов и дикой фауны.

На пляжах в Перу обнаружили более 10 тысяч мертвых пеликанов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За последнее время в Перу было обнаружено уже почти 14 тысяч мертвых морских птиц. Помимо пеликанов погибли перуанские и голубоногие олуши.

В последнем официальном отчете, подготовленном службой на основе данных со всей страны, сообщается о 13 869 диких морских птицах, умерших от птичьего гриппа H5N1, — рассказали в ведомстве.

Власти Перу объявили чрезвычайную ситуацию, режим продлится три месяца. В это время будет запрещено вывозить птиц с территорий, где есть вероятность передачи вируса.

Ранее стало известно о высокой смертности медведей в районе Курильского озера. По данным пресс-службы Кроноцкого заповедника, значительная часть погибших медведей — молодые, в возрасте до двух лет, при этом ран или травм у животных нет. Служба охраны заповедных территорий связывает это с возможным заболеванием. На территорию были вызваны эксперты-ветеринары, взявшие образцы тканей погибших животных.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители