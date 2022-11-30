На пляжах в Перу обнаружили более 10 тысяч мертвых пеликанов

В Перу погибли более 10 тысяч пеликанов, мертвых птиц нашли на местные жители на пляжах. По данным экспертов, все пеликаны умерли от птичьего гриппа, сообщает «Москва 24» со ссылкой на национальную службу по защите лесов и дикой фауны.

За последнее время в Перу было обнаружено уже почти 14 тысяч мертвых морских птиц. Помимо пеликанов погибли перуанские и голубоногие олуши.

В последнем официальном отчете, подготовленном службой на основе данных со всей страны, сообщается о 13 869 диких морских птицах, умерших от птичьего гриппа H5N1, — рассказали в ведомстве.

Власти Перу объявили чрезвычайную ситуацию, режим продлится три месяца. В это время будет запрещено вывозить птиц с территорий, где есть вероятность передачи вируса.