Таможенники задержали россиянина с четырехкилограммовой золотой цепью

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) таможенники задержали пассажира, который пытался вывезти в ОАЭ золотую цепь весом четыре килограмма. Об этом сообщается на сайте уральского таможенного управления.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления Пресс-служба Уральского таможенного управления

Цепь из неспаянных между собой звеньев из золота 999 пробы нашли в багаже мужчины. Стоимость изделия оценили более чем в десять миллионов рублей.

Пассажир заявил, что взял с собой цепь для личного пользования - носить на шее.

До 28 февраля 2023 года в России действует запрет на вывоз заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов, отметили таможенники. Цепь отправили на экспертизу.

Ранее в аэропорту Внуково задержали контрабандистов, которые пытались вывезти в Дубай 225 килограммов золота на 800 миллионов рублей. Среди них были граждане России и Армении, часть из них были задержаны прямо на борту самолета.

Сначала они разделились на две группы: одна направлялась в Дубай, другая - в Ереван. Летевшие в Армению распределили золотые слитки по ручной клади, рассчитывая, что для летящих в страны ЕАЭС пассажиров таможенного контроля почти нет.