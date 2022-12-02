ФСБ задержала подпольного оружейника в Барнауле

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле мужчину, которого подозревают в подпольном изготовлении огнестрельного оружия. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По имеющимся данным, задержанный устроил мастерскую на чердаке своего дома. Там он переделывал охолощенное оружие в боевое, после чего продавал.

Злоумышленника поймали во время организованной фиктивной сделки. Силовики под видом клиентов прибыли на место встречи, и мужчина за вознаграждение передал им переделанные из охолощенных пистолет Макарова с патронами и автомат Калашникова с боекомплектом. Позже экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы. После этого злоумышленника задержали.

В жилище при обыске у задержанного обнаружили воздушную винтовку, переделанную в боевую, 115 патронов разных калибров, а также 50 граммов пороха.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщил телеканал РЕН ТВ.