ФСБ задержала подпольного оружейника в Барнауле

Сотрудники ФСБ задержали в Барнауле мужчину, которого подозревают в подпольном изготовлении огнестрельного оружия. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.
По имеющимся данным, задержанный устроил мастерскую на чердаке своего дома. Там он переделывал охолощенное оружие в боевое, после чего продавал.
Злоумышленника поймали во время организованной фиктивной сделки. Силовики под видом клиентов прибыли на место встречи, и мужчина за вознаграждение передал им переделанные из охолощенных пистолет Макарова с патронами и автомат Калашникова с боекомплектом. Позже экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы. После этого злоумышленника задержали.
В жилище при обыске у задержанного обнаружили воздушную винтовку, переделанную в боевую, 115 патронов разных калибров, а также 50 граммов пороха.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему». Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Похожая история произошла на западе столицы. Мужчина устроил оружейную мастерскую у себя в квартире, где производил не только «огнестрел», но и боеприпасы.