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13 минут назад

РЕН ТВ: на заводе Toyota в Петербурге проходят обыски

Газета.Ru

На заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге проходят обыски, на месте работают сотрудники силовых ведомств, сообщает РЕН ТВ. Причины мероприятий пока неизвестны.

СМИ сообщили об обысках на заводе Toyota в Петербурге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Telegram-канал "Mash на Мойке" сообщил, что на заводе Toyota сотрудники Росгвардии проводят некие масштабные мероприятия, и опубликовал кадры с места событий.

"По словам очевидцев, никого не задерживают, но сотрудников не впускают и не выпускают", - говорилось в публикации.

В середине ноября сообщалось, что Toyota начала сокращать штат сотрудников завода в Санкт-Петербурге. Компания предложила каждому сотруднику компенсацию в виде 12 и более средних заплат (в зависимости от стажа и должности), а также сохранение на протяжении года после увольнения полиса ДМС. В марте Toyota остановила выпуск своих машин на территории России, а также экспорт готовых автомобилей в страну. В тот же день пресс-служба Toyota объявила, что компания не планирует уходить из России.

Происшествия,Росгвардия,
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