В Перми пожар произошел на ТЭЦ-9. Возгорание началось в помещении одного из цехов теплоэлектроцентрали, затем огонь перешел на кровлю. Об этом сообщает Рен ТВ.
Возгорание произошло на ул. Промышленная, 103. Как уточнили в МЧС, горит котлово-турбинный цех. Пожару присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадали два человека. С предприятия эвакуировано больше 500 человек.
На месте работают 79 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники. Также прибыли машины скорой помощи.
В сети появилось видео пожара от очевидцев. На кадрах видно, что из здания валит густой черный дым.
Напомним, на предприятии уже был ранее крупный пожар. В 2018 году на ТЭЦ-9 произошло возгорание маслосистемы турбины. Горение удалось ликвидировать спустя 1,5 часа. В результате происшествия станция снизила рабочую мощность на 25 МВт. Никто не пострадал.