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6 минут назад

Крупный пожар произошел на ТЭЦ в Перми

Елена Прошина

В Перми пожар произошел на ТЭЦ-9. Возгорание началось в помещении одного из цехов теплоэлектроцентрали, затем огонь перешел на кровлю. Об этом сообщает Рен ТВ.

Возгорание произошло на ул. Промышленная, 103. Как уточнили в МЧС, горит котлово-турбинный цех. Пожару присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадали два человека. С предприятия эвакуировано больше 500 человек.

На месте работают 79 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники. Также прибыли машины скорой помощи.

В сети появилось видео пожара от очевидцев. На кадрах видно, что из здания валит густой черный дым.

Напомним, на предприятии уже был ранее крупный пожар. В 2018 году на ТЭЦ-9 произошло возгорание маслосистемы турбины. Горение удалось ликвидировать спустя 1,5 часа. В результате происшествия станция снизила рабочую мощность на 25 МВт. Никто не пострадал.

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