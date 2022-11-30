В Перми пожар произошел на ТЭЦ-9. Возгорание началось в помещении одного из цехов теплоэлектроцентрали, затем огонь перешел на кровлю. Об этом сообщает Рен ТВ.

Возгорание произошло на ул. Промышленная, 103. Как уточнили в МЧС, горит котлово-турбинный цех. Пожару присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадали два человека. С предприятия эвакуировано больше 500 человек.

На месте работают 79 человек личного состава МЧС и 23 единицы техники. Также прибыли машины скорой помощи.

В сети появилось видео пожара от очевидцев. На кадрах видно, что из здания валит густой черный дым.