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3 минуты назад

В США пассажирка попыталась выйти из самолета во время полета, ей так "приказал Иисус"

Газета.Ru

Во время полета из Техаса в Огайо 34-летняя женщина оттолкнула бортпроводника и попыталась открыть боковую дверь самолета. Об этом сообщает LADbible.

Пассажирке "приказал Иисус" выйти из самолета во время полета
Фото: FOX 26 HoustonFOX 26 Houston

В какой-то момент женщина встала со своего места и направилась к одному из запасных выходов. Затем она начала дергать за ручку в попытках открыть дверь. Ее пришлось повалить на землю и прижать голову к полу, о который она начала биться.

В конце полета пассажирку задержали. Ей вменили обвинения касательно того, что ее действия могли привести к смертельному исходу. Сама женщина заявила, что она сделала это, поскольку так ей "приказал Иисус".

Ранее стало известно, что отец и сын, летевшие во Владивосток, спасли двух пассажирок самолета.

Происшествия,Иисус Христос,
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