В Москву этапировали лидера оргпреступного сообщества Алика Большого

В Москву этапировали лидера организованного преступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» Адыгана Саляхова (известен по прозвищу Алик Большой). Как сообщает «Коммерсантъ», отбывающий 25-летний срок за особо тяжкие преступления криминальный авторитет вспомнил, что одно из них, убийство авторитета из Елабуги, он организовал по заказу экс-ректора Казанского государственного федерального университета Ильшата Гафурова.

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Речь идет о криминальном авторитете Айдаре Исрафилове. На него покушались в Татарстане, а после застрелили в Москве у спортивного комплекса ЦСКА. Год назад Саляхов внезапно заявил о том, что он был причастен не только к покушению на Исрафилова, но и к организации его убийства. Согласно его показаниям, которые подтвердили еще два заключенных, подстрекателем преступления выступил Гафуров, которого арестовали в конце 2021 года.

Предположительно, Алик Большой, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, получит новый срок в особом порядке. В последующем он будет выступать свидетелем обвинения по делу в отношении экс-ректора. При этом адвокаты Гафурова утверждают, что «авторитеты» могли специально оговорить ученого, чтобы досрочно выйти на свободу или избежать обвинений по другим криминальным эпизодам.