Сотрудница столичного супермаркета украла из кассы почти два миллиона рублей

Сотрудница одного из сетевых супермаркетов в Москве два месяца похищала деньги из касс. Общий ущерб почти достиг двух миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

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Кражи проходили в магазине в Ново-Переделкине. Местная сотрудница, пришедшая в компанию в 2018 году, за время работы дослужилась от кассира до руководящей должности. За это время женщина узнала работу супермаркета изнутри, и в сентябре 2022 года ступила на криминальный путь.

Злоумышленница составила заявку и провела фиктивную инкассацию вне графика. В первый раз ее добычей стали 400 тысяч рублей. Далее она делала так еще несколько раз, но в ноябре в компании заметили, что инкассация проходит, а деньги из магазина не поступают. Преступницу выявили и задержали.

В результате своих преступных действий сотрудница вынесла с рабочего места 1 миллион 903 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка, сообщил Telegram-канал Mash.