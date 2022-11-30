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30 минут назад

Сотрудница столичного супермаркета украла из кассы почти два миллиона рублей

Вечерняя Москва

Сотрудница одного из сетевых супермаркетов в Москве два месяца похищала деньги из касс. Общий ущерб почти достиг двух миллионов рублей. Об этом стало известно в среду, 30 ноября.

Сотрудница столичного супермаркета украла из кассы почти два миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кражи проходили в магазине в Ново-Переделкине. Местная сотрудница, пришедшая в компанию в 2018 году, за время работы дослужилась от кассира до руководящей должности. За это время женщина узнала работу супермаркета изнутри, и в сентябре 2022 года ступила на криминальный путь.

Злоумышленница составила заявку и провела фиктивную инкассацию вне графика. В первый раз ее добычей стали 400 тысяч рублей. Далее она делала так еще несколько раз, но в ноябре в компании заметили, что инкассация проходит, а деньги из магазина не поступают. Преступницу выявили и задержали.

В результате своих преступных действий сотрудница вынесла с рабочего места 1 миллион 903 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка, сообщил Telegram-канал Mash.

Другой случай кражи с рабочего места произошел в частном доме в Подмосковье. Нанятый сторожить имущество охранник украл у хозяина три миллиона рублей.

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