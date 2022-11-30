Цех по производству пластиковой тары загорелся в российском городе

В Волгограде произошел пожар в цехе по производству пластиковой тары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Происшествие случилось в Кировском районе, в двухэтажном кирпичном здании на улице Самарской. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров — горит пластиковая продукция. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации огня участвуют 57 человек и 18 единиц техники, в том числе 44 сотрудника МЧС.

Напомним, что это уже третий крупный пожар за среду, 30 сентября. Ранее сообщалось о возгорании в торговом центре «Взлетка Plaza» в Красноярске — площадь, охваченная огнем, достигла 200 квадратных метров. Пострадавших в инциденте нет.