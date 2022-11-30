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56 минут назад

Цех по производству пластиковой тары загорелся в российском городе

Никита Бородкин

В Волгограде произошел пожар в цехе по производству пластиковой тары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Цех по производству пластиковой тары загорелся в российском городе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Происшествие случилось в Кировском районе, в двухэтажном кирпичном здании на улице Самарской. Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров — горит пластиковая продукция. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации огня участвуют 57 человек и 18 единиц техники, в том числе 44 сотрудника МЧС.

Напомним, что это уже третий крупный пожар за среду, 30 сентября. Ранее сообщалось о возгорании в торговом центре «Взлетка Plaza» в Красноярске — площадь, охваченная огнем, достигла 200 квадратных метров. Пострадавших в инциденте нет.

Позднее стало известно, что ночью в Брянской области произошел пожар в резервуарах с нефтепродуктами общей площадью в 4 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло из-за попадания неустановленного боеприпаса, который, предположительно, был сброшен с беспилотника.

Происшествия,МЧС России,
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