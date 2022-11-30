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1 час назад

Reuters: на юго-западе Пакистана произошел взрыв

ТАСС

По меньшей мере 21 человек пострадал в среду в результате взрыва в Кветте, столице пакистанской юго-западной провинции Белуджистан.

На юго-западе Пакистана произошел взрыв
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы, среди раненых - 15 сотрудников полиции. По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство рядом с пунктом вакцинации от полиомиелита, находившегося под охраной полицейских.

Власти Пакистана в понедельник начали третью в этом году кампанию по вакцинации от полиомиелита 13,5 млн детей в возрасте до пяти лет в 23 регионах в провинциях Пенджаб, Синд и Белуджистан.

Массовая вакцинация детей от полиомиелита впервые началась в Пакистане в 2020 году, но она была сорвана в граничащих с Афганистаном районах боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ). Экстремисты совершали нападения на пункты вакцинации, медиков и сотрудников пакистанских сил безопасности под предлогом того, что кампания по борьбе с полиомиелитом якобы является частью "заговора Запада" с целью "стерилизации детей и подрыва исламских ценностей".

Происшествия,Талибан,
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