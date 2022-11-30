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6 минут назад

Рассмотрение жалобы на приговор журналисту Сафронову перенесли на декабрь

Газета.Ruиещё 2

Первый апелляционный суд общей юрисдикции перенес рассмотрение жалобы на приговор советнику главы "Роскосмоса" и журналисту Ивану Сафронову на 7 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный суд.

Рассмотрение жалобы на приговор журналисту Сафронову перенесли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагалось, что апелляционную жалобу Сафронова, осужденного на 22 года за государственную измену, рассмотрят 30 ноября.

"Суд по техническим причинам перенес рассмотрение апелляции на приговор Сафронову на 13:00 мск 7 декабря", - пояснили представители суда.

В настоящий момент не объясняется, с чем связан перенос рассмотрения дела Сафронова и какие были технические причины.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. Вину он не признает. По словам журналиста, он занимался исключительно журналистской деятельностью.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков информировал, что закрытый характер процесса по делу Сафронова обусловлен тяжестью обвинений.

Происшествия,Досрочное освобождение,Иван Сафронов,Дмитрий Песков,Роскосмос,
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