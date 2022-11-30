Рассмотрение жалобы на приговор журналисту Сафронову перенесли

Первый апелляционный суд общей юрисдикции перенес рассмотрение жалобы на приговор советнику главы "Роскосмоса" и журналисту Ивану Сафронову на 7 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный суд.

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Предполагалось, что апелляционную жалобу Сафронова, осужденного на 22 года за государственную измену, рассмотрят 30 ноября.

"Суд по техническим причинам перенес рассмотрение апелляции на приговор Сафронову на 13:00 мск 7 декабря", - пояснили представители суда.

В настоящий момент не объясняется, с чем связан перенос рассмотрения дела Сафронова и какие были технические причины.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. Вину он не признает. По словам журналиста, он занимался исключительно журналистской деятельностью.