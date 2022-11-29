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58 минут назад

Осужденный в России американец Уилан переведен в больницу

Илья Родин

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, переведен в тюремную больницу, рассказал брат осужденного Дэвид Уилан. Об этом пишет ТАСС.

Осужденный в России американец Уилан переведен в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дэвид Уилан пояснил, что в пятницу, 17 ноября, его брат был переведен больницу исправительного учреждения. Он добавил, что это произошло на следующий день после визита в колонию американских и ирландских дипломатов.

По его словам, от Пола не поступало жалоб на плохое самочувствие, которые потребовали бы его госпитализации. Кроме того, во время визита дипломатов он выглядел здоровым.

Дэвид уточнил, что ранее его брат всегда предупреждал о переводе в медицинское учреждение, но во время последнего разговора не упомянул об этом.

Он предположил, что Пола могли поместить в одиночную камеру.

Напомним, что имеющий гражданство США, Ирландии, Великобритании и Канады Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года при проведении шпионской акции. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Происшествия,Пол Уилан,
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