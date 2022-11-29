Осужденный в России американец Уилан переведен в больницу

Американец Пол Уилан, осужденный в России за шпионаж, переведен в тюремную больницу, рассказал брат осужденного Дэвид Уилан. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дэвид Уилан пояснил, что в пятницу, 17 ноября, его брат был переведен больницу исправительного учреждения. Он добавил, что это произошло на следующий день после визита в колонию американских и ирландских дипломатов.

По его словам, от Пола не поступало жалоб на плохое самочувствие, которые потребовали бы его госпитализации. Кроме того, во время визита дипломатов он выглядел здоровым.

Дэвид уточнил, что ранее его брат всегда предупреждал о переводе в медицинское учреждение, но во время последнего разговора не упомянул об этом.

Он предположил, что Пола могли поместить в одиночную камеру.