Два района Курской области оказались обесточены из-за обстрела

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона в своем Telegram-канале.

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«Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал он.

По его словам, частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об обстреле населенных пунктов Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

По словам губернатора, из-за обстрела есть незначительные повреждения в ряде частных домов, а в Новой Таволжанке повреждена кровля одного из предприятий. Также зафиксированы повреждения газопровода и линии электропередачи.