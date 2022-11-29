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18 минут назад

Власти Курской области сообщили об обстреле региона

Газета.Ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона в своем Telegram-канале.

Два района Курской области оказались обесточены из-за обстрела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения», — написал он.

По его словам, частично обесточены Суджанский и Кореневский районы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об обстреле населенных пунктов Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

По словам губернатора, из-за обстрела есть незначительные повреждения в ряде частных домов, а в Новой Таволжанке повреждена кровля одного из предприятий. Также зафиксированы повреждения газопровода и линии электропередачи.

До этого Гладков опроверг информацию о якобы готовящемся нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на города Шебекино и Валуйки. Белгородский губернатор назвал эту информацию фейком и отметил, что подобные сообщения идут от украинских СМИ с момента начала спецоперации на Украине.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Роман Старовойт,
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