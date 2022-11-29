Насмерть сбившая женщину с ребенком москвичка арестована

В ходе заседания сторона защиты добивалась меры пресечения в виде домашнего ареста или залога. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемой. Она останется в СИЗО до 27 января 2023 года.

Трагедия произошла на улице Свободы в Москве. Автомобиль подозреваемой вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Мать умерла на месте, а позже умер и один из детей. Сама Украинская заявила, что во время управления автомобилем потеряла сознание, но прокуратура считает, что в момент ДТП женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.