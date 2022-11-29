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22 минуты назад

Насмерть сбившая женщину с ребенком москвичка арестована

Елена Прошина

Суд в Москве арестовал Наталью Украинскую, которая 27 ноября насмерть сбила мать и четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщают «Известия».

Насмерть сбившая женщину с ребенком москвичка арестована
Фото: МосгорсудМосгорсуд

В ходе заседания сторона защиты добивалась меры пресечения в виде домашнего ареста или залога. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемой. Она останется в СИЗО до 27 января 2023 года.

Трагедия произошла на улице Свободы в Москве. Автомобиль подозреваемой вылетел на тротуар и сбил женщину с двумя детьми. Мать умерла на месте, а позже умер и один из детей. Сама Украинская заявила, что во время управления автомобилем потеряла сознание, но прокуратура считает, что в момент ДТП женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в Новороссийске водитель за рулем Jaguar сбил мать с младенцем в коляске.

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