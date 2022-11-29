В Казахстане завуч накричала на учителя математики из России на глазах у всего класса

"Уволить ее мы не имеем права по трудовому законодательству. Если с ее стороны и дальше будет провоцироваться конфликтная ситуация, тогда мы примем более жесткие меры. С родителями этого класса проведено собрание, они поддерживают учителя математики, которая сейчас на больничном. Данный учитель также является классным руководителем этого класса вот уже три года, ранее никаких нареканий в ее адрес от родителей тоже не поступало", — добавила она.