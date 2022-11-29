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46 минут назад

В Казахстане завуч накричала на учителя математики из России на глазах у всего класса

Газета.Ru

В Казахстане между завучем местной школы и учительницей произошел конфликт из-за оценки для родственницы педагога. Об этом сообщает Tengrinews.kz. Инцидент произошел в городе Сатпаева области Улытау в школе N25.

В Казахстане завуч накричала на учителя математики из России на глазах у всего класса
Фото: скрин видеоскрин видео

Там между учителем математики и завучем произошел конфликт на глазах у всего класса. Ссора произошла из-за оценки одной из учениц 10-го класса, которая является племянницей заместителя. У девочки по итогам первой четверти была четверка по математике, а по другим предметам она получала отлично.

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"Накануне конфликта родители девочки обратились к директору школы и попросили пересмотреть оценку школьницы по математике. Директор провела беседу с педагогами школы, в том числе с учителем математики, которая обещала дать девочке дополнительные задания. Но девочка полный гуманитарий, видимо, во время выполнения заданий у нее и еще двух детей из класса были одинаковые ошибки. Учитель сказала им, что они списали друг у друга, затем от завуча последовала такая реакция", — рассказала представитель ведомства Сейфура Тулекова.

На кадрах, которые были опубликованы, видно, как завуч кричит на учительницу и заявляет, что та унижает ученицу и пригрозила ей увольнением.

"Бессовестная Лариса Николаевна! Это Казахстан, мы в Казахстане живем! А не в России! Хватит ее унижать! Я вас сюда наняла, я вас сюда пригласила, я вот так же теперь вас выгоняю!" — сказала завуч.

В итоге, по словам Тулековой, кричавшей женщине был объявлен строгий выговор, она отстранена от работы заместителя, а педагогу по математике пообещали принести официальные извинения и восстановить ее деловую репутацию.

"Уволить ее мы не имеем права по трудовому законодательству. Если с ее стороны и дальше будет провоцироваться конфликтная ситуация, тогда мы примем более жесткие меры. С родителями этого класса проведено собрание, они поддерживают учителя математики, которая сейчас на больничном. Данный учитель также является классным руководителем этого класса вот уже три года, ранее никаких нареканий в ее адрес от родителей тоже не поступало", — добавила она.

Ранее стало известно, что в Якутии педагог набросился на подростка во время урока физкультуры.

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