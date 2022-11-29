Маньяк-людоед Малышев вышел из тюрьмы и начал искать работу

В конце октября в Пермь из исправительной колонии вернулся маньяк-людоед Михаил Малышев и занялся поиском работы, сообщил портал MK.ru. На счету мужчины два убитых и съеденных человека, а также сотни замученных кошек и собак. За это Малышев провел в тюрьме 23 года. Журналисты издания сообщили, что он вернулся в свою квартиру на окраине Перми, в район Закамск. Местные жители сообщили, что мужчина занялся поиском работы.

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Подробностей не скажу, чтобы не поднимать еще больше шумиху, но знаю, что ходит по знакомым, готов к работе. Вроде в службе занятости ему не помогли. Народ паникует, так как не знает, что от него ждать. Так-то он иногда выходит во двор. Здороваются с ним в основном пожилые, кто помнит его. Он неохотно отвечает, может лишь кивнуть головой, — сообщила одна из собеседниц портала.

Однако сосед Малышева Максим считает, что работу людоеду найти не удастся. По его словам, в районе «угнетающая атмосфера» и почти нет рабочих мест. По мнению собеседника журналистов, Малышев может прийти к выводу, что проще продать квартиру или уехать в деревню и жить отшельником.

Заключенные исправительной колонии строгого режима № 10 презирали и избегали Михаила Малышева, известного в СМИ как «пермский людоед», рассказал бывший сокамерник каннибала. По его словам, в отряде из 200 зэков Малышев держался в стороне от всех и старался быть незаметным, а сотрудники ФСИН часто ругали его за грязное белье на койке.