Похитивший девушку в Тамбове юноша объяснил свой поступок

20-летний молодой человек, который совместно с отцом и старшим братом выкрал 18-летнюю девушку в Тамбове , отказавшуюся стать его супругой, во время заседания по избранию ему меры пресечения говорил суду о своей любви к потерпевшей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Советского района города.

О похищении стало известно во вторник, 29 ноября. Мужчина совместно со своим отцом и старшим братом выкрал девушку в Тамбове после ее отказа выйти за него замуж. Ей удалось сбежать и направиться к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось задержать, однако его отца и старшего брата объявили в федеральный розыск. Позже поступила информация от отца потерпевшей Тенгиса Равояна, который заявил, что укравший его дочь является ее родным дядей. По его словам, он не только похитил девушку, но и изнасиловал ее, из-за чего ей пришлось направиться на курс реабилитации. Помимо этого, по данным источника в силовых структурах региона, происшествие напрямую связано с национальной традицией похищения невесты.