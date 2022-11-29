В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
47 минут назад

В Тамбове родственники похитили 18-летнюю девушку за отказ выйти замуж

Говорит Москваиещё 8

Злоумышленники увезли её в Нижегородскую область.

В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж
Фото: кадр видеокадр видео

Через несколько дней ей удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело против троих мужчин.

В разговоре с телеканалом «360» родной отец потерпевшей Тенгис Равоян заявил, что в похищении принял участие её родной дядя. По его словам, злоумышленник надругался над ней и теперь она проходит курс реабилитации.

Собеседник отметил, что девушка не получала угроз в свой адрес, но ранее уже были слухи, что один из родственников хочет жениться на ней. Он добавил, что состоит в родственных отношениях с семьёй похитителя.

«[Похищали — прим. ГМ] всей семьёй — отец, мать, брат, сестра — это было групповое похищение. Они ворвались к нам в квартиру, избили и связали жену, дочку ударили по голове, связали скотчем и вынесли из дома. Решили насильственным путём сделать своей. У этих людей никакой морали, никаких человеческий понятий. Скажем так — он похитил свою племянницу», — рассказал отец пострадавшей.

По данным РЕН ТВ, после похищения девушки ее отец с винтовкой разгромил кафе злоумышленников на улице Пролетарской: мужчина крушил витрины и искал хозяина.

Происшествия,Следственный комитет,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители