В Тамбове похитили девушку за отказ выйти замуж

Злоумышленники увезли её в Нижегородскую область.

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Через несколько дней ей удалось сбежать и обратиться в правоохранительные органы. Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело против троих мужчин.

В разговоре с телеканалом «360» родной отец потерпевшей Тенгис Равоян заявил, что в похищении принял участие её родной дядя. По его словам, злоумышленник надругался над ней и теперь она проходит курс реабилитации.

Собеседник отметил, что девушка не получала угроз в свой адрес, но ранее уже были слухи, что один из родственников хочет жениться на ней. Он добавил, что состоит в родственных отношениях с семьёй похитителя.

«[Похищали — прим. ГМ] всей семьёй — отец, мать, брат, сестра — это было групповое похищение. Они ворвались к нам в квартиру, избили и связали жену, дочку ударили по голове, связали скотчем и вынесли из дома. Решили насильственным путём сделать своей. У этих людей никакой морали, никаких человеческий понятий. Скажем так — он похитил свою племянницу», — рассказал отец пострадавшей.