В российской школе произошло массовое отравление

В одной из школ в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе ( ХМАО ) произошло массовое отравление — норовирусом заразились более 80 человек. Об этом сообщил глава российского города Иван Ямашев в соцсети «ВКонтакте» .

«По работе школы №2 в связи со вспышкой ротовирусной и энтеровирусной инфекций. Занятия отменены с 24 ноября и продлены на текущую неделю, болеют 82 человека», — написал он.

РЕН ТВ, в свою очередь, уточняет, что с недомоганием в больницу обратились и дети, и взрослые: сначала два ученика, позже — еще шесть человек, а затем остальные, включая нескольких поваров и учителей. Школьников посадили на карантин до 5 декабря.