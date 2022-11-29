Со склада Wildberries украдены товары на 1 млн рублей

Из подмосковного склада Wildberries неизвестные злоумышленники украли товаров почти на 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел на складе, расположенном в поселке Случайный. Среди украденных товаров - чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы и прочее.

«Накануне в полицию обратился юрист Wildberries. Он сообщил, что со склада маркетплейса в поселке Случайный в городском округе Электросталь неизвестные украли товар. Ущерб составил почти 1 млн рублей», - сказал источник.

По его словам, к преступлению могут быть причастны сотрудники склада. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание.