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23 минуты назад

Со склада Wildberries украдены товары на 1 млн рублей

Алиса Селезнёва

Из подмосковного склада Wildberries неизвестные злоумышленники украли товаров почти на 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Со склада Wildberries украдены товары на 1 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел на складе, расположенном в поселке Случайный. Среди украденных товаров - чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы и прочее.

«Накануне в полицию обратился юрист Wildberries. Он сообщил, что со склада маркетплейса в поселке Случайный в городском округе Электросталь неизвестные украли товар. Ущерб составил почти 1 млн рублей», - сказал источник.

По его словам, к преступлению могут быть причастны сотрудники склада. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание.

Ранее сообщалось, что в приложении Wildberries произошел масштабный сбой, который привел к оформлению заказов на все товары, которые лежали у пользователей в корзине. При этом за отмену заказов маркетплейс взимает специальный сбор, чтобы компенсировать затраты на логистику. Позднее компания опровергла эти сведения, назвав их фейками.

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