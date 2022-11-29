Со склада Wildberries украдены товары на 1 млн рублей

Из подмосковного склада Wildberries неизвестные злоумышленники украли товаров почти на 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел на складе, расположенном в поселке Случайный. Среди украденных товаров - чайники, камеры видеонаблюдения, электробритвы и прочее.
«Накануне в полицию обратился юрист Wildberries. Он сообщил, что со склада маркетплейса в поселке Случайный в городском округе Электросталь неизвестные украли товар. Ущерб составил почти 1 млн рублей», - сказал источник.
По его словам, к преступлению могут быть причастны сотрудники склада. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников и их задержание.
Ранее сообщалось, что в приложении Wildberries произошел масштабный сбой, который привел к оформлению заказов на все товары, которые лежали у пользователей в корзине. При этом за отмену заказов маркетплейс взимает специальный сбор, чтобы компенсировать затраты на логистику. Позднее компания опровергла эти сведения, назвав их фейками.