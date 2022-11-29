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21 минуту назад

Mash: пермский стрелок попросил заменить пожизненный срок на исправительные работы

Лера Букина

Тимур Бекмансуров, устроивший массовую стрельбу в ПГНИУ, попросил заменить ему пожизненный срок на исправительные работы с возможностью заработка. Соответствующее заявление он сделал во время судебного заседания в Перми, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Пермский стрелок выступил на суде с последним словом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молодой человек произнес свое последнее слово. Прокуратура же утверждает, что он представляет исключительную опасность для общества, в этой связи запросила лишение свободы пожизненно.

Пермский стрелок попал в отряд для инвалидов в СИЗО

Бекмансуров решил признать свою вину. Он обратился к суду с просьбой принять во внимание тот факт, что он является инвалидом третьей группы. Также он попросил учесть и другие аспекты, в частности, положительные характеристики с места жительства и учебы, активное сотрудничество со следствием с правдивыми показаниями.

«В целях исправления, учитывая отсутствие судимостей, реализовать принципы гуманизма и не применять в отношении меня пожизненный приговор», — подчеркнул Бекмансуров.

Трагедия произошла 20 сентября 2021. Тогда Тимур Бекмансуров, будучи студентом первого курса, убил людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, устроив стрельбу. Погибли шесть человек, пострадали – 40.

Согласно протоколу допроса, у обвиняемого было две цели, а именно устроить массовое убийство, а затем покончить собой.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,
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