В Подмосковье восьмиклассник провалился под лед на реке и утонул

В Подмосковье восьмиклассник утонул, провалившись под лед на реке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Michael Fenton / Unsplash Michael Fenton / Unsplash

По информации издания, школьник из Старой Купавны гулял с другом в районе реки Купавинка. В какой-то момент мальчик провалился под лед и ушел под воду. Знакомый погибшего не смог оказать ему необходимую помощь. Позже тело мальчика обнаружили сотрудники Мособлпожспаса.

Ранее в Иркутской области 56-летний мужчина и 14-летний подросток решили покататься на конках по льду водоема, провалились и утонули. Тела погибших достали водолазы.