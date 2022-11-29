Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовского центра "Риддл"

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический центр "Риддл", Литовская Республика)", - сказал он. Иванов уточнил, что деятельность этого центра представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.