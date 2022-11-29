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6 минут назад

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России литовского центра "Риддл"

ТАСС

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность на территории России литовской неправительственной организации "Риддл". Об этом ТАСС сообщил во вторник официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность литовского центра "Риддл"
Фото: 

"По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический центр "Риддл", Литовская Республика)", - сказал он. Иванов уточнил, что деятельность этого центра представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для его включения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Происшествия,Андрей Иванов,Минюст России,Генпрокуратура РФ,
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