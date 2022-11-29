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1 час назад

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским во время задержания

Lenta.ruиещё 2

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским, сообщает РЕН ТВ.

В Москве мужчина открыл стрельбу по полицейским
Фото: тасстасс

Правоохранители узнали, что один из фигурантов дела о разбойном нападении находится на Бульваре Рокоссовского. Мужчину заметили в торговом центре и начали преследование. Когда сотрудники МВД приехали и собирались задержать подозреваемого, тот начал стрелять в полицейских.

Отмечается, что фигурант сделал четыре выстрела из травматического пистолета, но никто не пострадал. Сейчас задержанный находится в отделе полиции.

Ранее стало известно, что пьяный россиянин на электросамокате напал на полицейского и получил срок.

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