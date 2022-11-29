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35 минут назад

Отменен 14-летний приговор одному из лидеров созданной офицерами ФСБ ЧВК «ЕНОТ»

Lenta.ru

Мосгорсуд отменил приговор одному из лидеров частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Андрею Молокоедову, осужденному за ряд преступлений к 14,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отменен приговор одному из лидеров созданной офицерами ФСБ ЧВК «ЕНОТ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Апелляционная инстанция приняла такое решение в связи с многочисленными нарушениями в приговоре Кунцевского суда столицы, который рассматривал дело Молокоедова. Материалы отправлены на пересмотр.

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Адвокат подсудимого Роберт Зиновьев указал на незаконность и необоснованность обвинительного приговора, из которого следовало, что ЧВК создали офицеры ФСБ, но после ряда преступлений отошли от руководства, передав бразды правления бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедову. Для подтверждения его вины были сфальсифицированы доказательства, уверен защитник.

Следствие считает, что под видом ЧВК действовало организованное преступное сообщество (ОПС). Молокоедов в 2018 году возглавил его и организовал нападение на дом жителя Туапсе Петра Супонева и угрожал бизнесмену Вадиму Друху, считают в правоохранительных органах.

Происшествия,Роберт Зиновьев,Коммерсант,Мосгорсуд,МГУ,ФСБ,
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