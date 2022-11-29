Отменен приговор одному из лидеров созданной офицерами ФСБ ЧВК «ЕНОТ»

Мосгорсуд отменил приговор одному из лидеров частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Андрею Молокоедову, осужденному за ряд преступлений к 14,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Апелляционная инстанция приняла такое решение в связи с многочисленными нарушениями в приговоре Кунцевского суда столицы, который рассматривал дело Молокоедова. Материалы отправлены на пересмотр.

Адвокат подсудимого Роберт Зиновьев указал на незаконность и необоснованность обвинительного приговора, из которого следовало, что ЧВК создали офицеры ФСБ, но после ряда преступлений отошли от руководства, передав бразды правления бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедову. Для подтверждения его вины были сфальсифицированы доказательства, уверен защитник.