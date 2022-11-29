В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
38 минут назад

Создателей финансовой пирамиды осудили за хищение почти 300 миллионов рублей

Lenta.ru

Чертановский райсуд Москвы вынес приговор создателям финансовой пирамиды за хищение у клиентов почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Создателей финансовой пирамиды осудили за хищение почти 300 млн рублей
Фото: риа новости риа новости

Соучредителям компании «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу переквалифицировали обвинение с мошенничества на организацию деятельности по привлечению денежных средств физических лиц и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев. Поскольку они в период следствия находились в СИЗО, где идет расчет день за полтора дня колонии, то уже в декабре они выйдут на свободу.

Офис компании «Шумаков и партнеры» располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити». В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций. Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств. Они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Общая сумма ущерба составила 291 миллион рублей.

Происшествия,Коммерсант,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители