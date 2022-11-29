Создателей финансовой пирамиды осудили за хищение почти 300 млн рублей

Соучредителям компании «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу переквалифицировали обвинение с мошенничества на организацию деятельности по привлечению денежных средств физических лиц и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев. Поскольку они в период следствия находились в СИЗО, где идет расчет день за полтора дня колонии, то уже в декабре они выйдут на свободу.

Офис компании «Шумаков и партнеры» располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити». В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте. Однако у компании не было лицензии Центробанка на проведение таких операций. Более трехсот клиентов передали создателям финансовой пирамиды от 20 до 800 тысяч долларов, но не получили прибыль и лишились своих средств. Они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.