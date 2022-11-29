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28 минут назад

На Керченской переправе приостановили движение паромов

Lenta.ru

На Керченской переправе из-за ветра с порывами до 18 метров в секунду приостановили движение паромов. Об этом сообщили в в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, пишет ТАСС.

На Керченской переправе приостановили движение паромов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер. До этого на Черноморском побережье, за исключением Сочи, прогнозировали сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

Кроме того, на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.

В конце октября Росморречфлот заявил о восстановлении судоходства на Керченской паромной переправе.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. При взрыве погибли четыре человека, один из них оказался судьей Арбитражного суда Москвы.

Происшествия,Росморречфлот,МЧС России,
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