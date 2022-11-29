В Китае обновили оранжевый уровень опасности из-за похолодания

Центральное метеорологическое управление Китая обновило оранжевый уровень опасности в связи с похолоданием, резкими перепадами температуры и штормовым ветром в большинстве регионов страны. Об этом сообщило во вторник агентство Xinhua .

По его данным, со вторника по четверг в большинстве районов на севере и северо-востоке Китая ожидается похолодание до 8-16 градусов по Цельсию. В Пекине температура воздуха опустится до минус 11 градусов. В отдельных районах возможно похолодание до 16-20 градусов. В ряде южных и восточных регионов страны ожидается сильный ветер.