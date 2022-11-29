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51 минуту назад

В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке пострадали пять человек

ТАССиещё 4

Пять человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на улице Чайковского в Екатеринбурге, трое из них госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области во вторник.

В Екатеринбурге при пожаре пострадали пять человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в ГУ МЧС по Свердловской области сообщали о трех пострадавших и двух погибших в результате пожара.

"В результате пожара на улице Чайковского двое мужчин с ожогами госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое, одна женщина госпитализирована, состояние удовлетворительное, два человека обратились за помощью амбулаторно", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомство организовало проверку по факту инцидента.

"Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома вечером 28 ноября. Люди были эвакуированы из здания, для жителей дома был подготовлен пункт временного размещения. Следователи организовали проверку по факту обнаружения двух тел в ходе тушения пожара.

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