В Екатеринбурге при пожаре пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на улице Чайковского в Екатеринбурге, трое из них госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области во вторник.

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Ранее в ГУ МЧС по Свердловской области сообщали о трех пострадавших и двух погибших в результате пожара.

"В результате пожара на улице Чайковского двое мужчин с ожогами госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое, одна женщина госпитализирована, состояние удовлетворительное, два человека обратились за помощью амбулаторно", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомство организовало проверку по факту инцидента.

"Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования", - говорится в сообщении.