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8 минут назад

Ограбление жителя Киргизии на 100 тысяч долларов в Москве попало на видео

Lenta.ru

На юго-западе Москвы у здания банка двое неизвестных с оружием напали на жителя Киргизии. Произошедшее попало на видео, ролик в понедельник, 28 ноября, публикуют «Известия».

Ограбление иностранца на 100 тысяч долларов в Москве попало на видео
Фото: ТАССТАСС

На кадрах видно, как злоумышленники вырывают из рук мужчины сумку и убегают в неизвестном направлении. Добычей грабителей стали сто тысяч долларов, которые иностранец снял в отделении кредитной организации на Литовском бульваре.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что нападение было совершено по наводке и заранее спланировано: преступники несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, как только он вышел из банка. Пострадавших в результате ограбления нет. Полиция ищет причастных.

7 ноября сообщалось, что в Подмосковье спустя десять лет раскрыли ограбление инкассаторов по длинным волосам и ДНК.

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