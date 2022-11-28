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1 час назад

Экс-советник главы Дагестана получил восемь лет колонии за мошенничество

Lenta.ru

Бабушкинский районный суд Москвы признал виновным бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева по делу о мошенничестве. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-советник главы Дагестана получил восемь лет колонии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Махачева приговорили к восьми годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Также осужденный не сможет на протяжении трех лет работать в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

По версии следствия, в 2017 году экс-советник главы Дагестана получил взятку в размере 23 миллионов рублей — деньги были переданы за помощь в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики. В 2019 году в отношении Махачева было возбуждено уголовное дело по статье о взяточничестве в особо крупном размере, однако фигурант скрылся за границей. Спустя два года его задержали в Германии и экстрадировали в Россию. Суд переквалифицировал действия Махачева.

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