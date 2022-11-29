У сотрудников OZON выявили случаи инфекционного менингита

Несколько случаев заболевания инфекционным менингитом выявлены у сотрудников подмосковного склада маркетплейса OZON, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора .

«Специалистами Роспотребнадзора оперативно организован комплекс мер для предотвращения распространения инфекции: усилена дезинфекция, проводятся медосмотр и лабораторное обследование контактных лиц», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, по состоянию на понедельник, 28 ноября, с клинической картиной инфекционного менингита госпитализированы 11 человек. Сотрудникам OZON организовали вакцинацию и профилактическую терапию антибиотиками.