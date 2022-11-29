В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
21 минуту назад

У сотрудников OZON выявили случаи инфекционного менингита

Мослентаиещё 1

Несколько случаев заболевания инфекционным менингитом выявлены у сотрудников подмосковного склада маркетплейса OZON, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

У сотрудников OZON выявили случаи инфекционного менингита
Фото: мослентамослента

«Специалистами Роспотребнадзора оперативно организован комплекс мер для предотвращения распространения инфекции: усилена дезинфекция, проводятся медосмотр и лабораторное обследование контактных лиц», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, по состоянию на понедельник, 28 ноября, с клинической картиной инфекционного менингита госпитализированы 11 человек. Сотрудникам OZON организовали вакцинацию и профилактическую терапию антибиотиками.

Ранее сообщалось, что в Москве дети начали массово болеть гриппом и ОРВИ. Госпитализация школьников происходит вдвое чаще, чем в предыдущие эпидемиологические сезоны.

Происшествия,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители