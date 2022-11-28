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25 минут назад

Кладовщики популярного российского маркетплейса массово заболели менингитом

Lenta.ru

Сотрудники склада популярного российского маркетплейса Ozon в Подмосковье массово заболели менингитом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на их родственников.

Кладовщики российского маркетплейса массово заболели менингитом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они заявили, что уже более 30 кладовщиков попали в инфекционные отделения больниц Красногорска, Дедовска и Истры. При этом ежедневно туда продолжают поступать зараженные работники.

Склад OZON загорелся в Подмосковье

Как стало известно каналу, все заболевшие жили в общежитии Нахабино, по четыре-пять человек в комнате. Недавно у них резко возникла головная боль, повысилась температура тела и появился кашель. Несмотря на это, отмечает Mash, кладовщики продолжили ходить на работу. После того, как им стало хуже, были вызваны медики. В настоящее время десятки больных госпитализированы, многие из них находятся в реанимации.

В начале августа на складе Ozon в городском округе Истра. произошел пожар, его тушили более 17 часов, погибли три человека. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб Ozon от пожара на складе в 10 миллиардов рублей.

Происшествия,Всероссийский союз страховщиков,
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