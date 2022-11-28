Студент из Крыма погиб во время прохождения практики

«Все произошло во время траления судна. Мой сын стоял на палубе и должен был закрепить клячу, однако в этом месте были крабовые ловушки, ребята не смогли этого сделать. Затем мой сын отошел в другое место в другую часть палубы, в это время урез порвался, и что-то его ударило по голове», — написала она.