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23 минуты назад

Студент из Крыма погиб во время прохождения практики

Lenta.ru

В Приморском крае во время прохождения производственной практики погиб студент из Крыма Андрей Суханов. Об этом заявила мать погибшего россиянина, пишут «Вести Приморья».

Студент из Крыма погиб во время прохождения практики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина обратилась в редакцию телеканала с просьбой придать произошедшее огласке. Она заявила, что ее сыну не была своевременно оказана медицинская помощь после травмы.

«Все произошло во время траления судна. Мой сын стоял на палубе и должен был закрепить клячу, однако в этом месте были крабовые ловушки, ребята не смогли этого сделать. Затем мой сын отошел в другое место в другую часть палубы, в это время урез порвался, и что-то его ударило по голове», — написала она.

По словам женщины, капитан судна не собирался вызывать скорую помощь, в связи с чем в МЧС позвонил одногруппник Суханова, который вместе с ним находился на практике, но студента спасти не удалось.

Информацию о гибели студента подтвердила РИА Новости директор Керченского морского технического колледжа, где учился погибший, Ольга Самойлович. Она уточнила, что студент умер на производстве, и добавила, что после случившегося сотрудники Следственного комитета начали расследование.

Ранее в Курской области студент погиб из-за ураганного ветра. Очевидец случившегося рассказал, что ветер сорвал крышу общежития Курского автотехнического колледж и повыбивал все стекла, осколками которых посекло третьекурсника, находившегося в одной из комнат.

Происшествия,Андрей Суханов,Следственный комитет,
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