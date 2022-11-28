В российском городе объявили режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", объявили в Минусинске на юге Красноярского края. Об этом в понедельник сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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"С 19:00 (15:00 мск) 28 ноября до 19:00 (15:00 мск) 1 декабря на территории города Минусинска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении. Во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий в городе будет усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки города.

Во время режима "черного неба" источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, что приводит к накапливанию вредных веществ.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми и заболеваниями дыхательных путей. Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.