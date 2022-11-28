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50 минут назад

В Минусинске объявили режим "черного неба"

ТАСС

Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", объявили в Минусинске на юге Красноярского края. Об этом в понедельник сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

В российском городе объявили режим "черного неба"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 19:00 (15:00 мск) 28 ноября до 19:00 (15:00 мск) 1 декабря на территории города Минусинска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении. Во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий в городе будет усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки города.

Во время режима "черного неба" источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, что приводит к накапливанию вредных веществ.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми и заболеваниями дыхательных путей. Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Минусинск - город на юге Красноярского края, население около 70 тыс. человек, расположен в 25 км от Абакана в минусинской котловине. Согласно госдокладу о состоянии окружающей среды в Красноярском крае за 2021 год, уровень загрязнения воздуха в Минусинске характеризовался как очень высокий. Общий объем выбросов от стационарных источников составил 1,4 тыс. тонн в год. Основным источником тепла в городе является угольная Минусинская ТЭЦ, а в частном секторе печное отопление. Кроме того, угольная генерация находится и в соседнем Абакане. Летом 2022 года председатель краевого правительства Юрий Лапшин сообщал, что Минусинск войдет в федеральную программу квотирования выбросов.

Происшествия,Юрий Лапшин,Роспотребнадзор,
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