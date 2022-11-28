В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
46 минут назад

Прокурор запросил для пермского стрелка пожизненный срок лишения свободы

Москва24иещё 1

Прокурор запросил для Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в пермском вузе в 2021 году, пожизненный срок лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор запросил для пермского стрелка пожизненный срок лишения свободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом государственный обвинитель предложил в качестве смягчающих обстоятельств рассматривать признание вины, состояние здоровья подсудимого и полученные при задержании ранения, из-за которых ему ампутировали часть ноги.

Прокурор добавил, что Бекмансуров представляет "исключительную опасность" для общества.

В конце октября 2022 года стрелок признал вину и раскаялся в содеянном. При этом он отказался давать показания. Он также рассказал, что в момент происшествия находился под действием успокоительного. Бекмансуров также поведал, что принимал жевательный табак и более сильные вещества, включая экстази.

Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном университете утром 20 сентября 2021 года. В результате происшествия погибли шесть человек и пострадали свыше 40.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители