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1 час назад

В Сочи во время шторма в море погиб мужчина

ТАСС

Спасатели эвакуировали из моря тело погибшего мужчины, который решил искупаться в море во время шторма. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В Сочи во время шторма в море погиб мужчина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очевидец сообщил сотрудникам МЧС, что видел, как в штормовое море заходил мужчина, но через какое-то время скрылся из виду под волнами. К сожалению, купающийся погиб, его тело замыло под разломанные плиты, находящиеся на берегу. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы эвакуировать погибшего, так как волнение моря составляло три-четыре балла", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что трагедия произошла в районе поселка Лоо, на территории необорудованного пляжа неподалеку от пансионата "Белые ночи". На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным администрации города, с 1 ноября все пляжи города закрыты для купания. Накануне в Сочи наблюдались ливни, гроза, ветер.

Происшествия,МЧС России,
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