В Сочи во время шторма в море погиб мужчина

"Очевидец сообщил сотрудникам МЧС, что видел, как в штормовое море заходил мужчина, но через какое-то время скрылся из виду под волнами. К сожалению, купающийся погиб, его тело замыло под разломанные плиты, находящиеся на берегу. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы эвакуировать погибшего, так как волнение моря составляло три-четыре балла", - говорится в распространенном сообщении.