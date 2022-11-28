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1 час назад

В штате Мэриленд самолет врезался в ЛЭП

ТАССиещё 1

Легкомоторный самолет врезался в линию электропередачи в округе Монтгомери в американском штате Мэриленд в воскресенье, в результате чего без электричества остались около 85 тыс. потребителей. Об этом сообщила энергетическая компания Pepco в понедельник.

"Мы подтвердили, что частный самолет врезался в линии электропередачи компании в округе Монтгомери, штат Мэриленд, что привело к отключению электричества у примерно 85 тысяч потребителей во всем округе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Как пишет телеканал CBS, ссылающийся на власти, на борту самолета находилось два человека. Они провисели около семи часов в застрявшем самолете на высоте 30 м. Находившихся на борту самолета пилота и пассажира удалось спасти. По словам представителя местной пожарной службы, оба получили серьезные увечья и переохлаждение, их доставили в местные больницы.

"Мы восстановили электроснабжение для всех клиентов, которых затронуло произошедшее сегодня вечером. Мы продолжаем стабилизировать энергетическую инфраструктуру на месте происшествия и проводим полную оценку ущерба перед началом ремонтных работ", - отметила компания в своем последнем сообщении.

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