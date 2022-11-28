В Москве "заминировали" 35 судов

Сообщения с угрозами минирования поступили в 35 судов Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Дмитрия Овешникова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

По его словам, людей уже начали эвакуировать из пяти судов – Перовского, Чертановского, Останкинского, Тимирязевского и Кузьминского.