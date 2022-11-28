Глава Шерегеша обварился в кипятке после аварии в мэрии

Глава туристического поселка Шерегеш в Кузбассе Вадим Швайгерт госпитализирован с ожогами после аварии в здании мэрии. Ему оказывается специализированная медпомощь, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Таштагольского района.

Фото: Официальная страница Вадима Швайгерта Вконтакте Официальная страница Вадима Швайгерта Вконтакте

Там уточнили, что накануне в кабинете МФЦ, который находится в помещении администрации поселка, произошел прорыв трубы системы отопления. На место происшествия прибыли глава поселка, сотрудник МФЦ и аварийная бригада.

При открытии двери в помещении Вадим Швайгерт получил ожоги. Его отвезли в реанимацию, сейчас он получает специализированную медицинскую помощь, — пояснили агентству в районной администрации.