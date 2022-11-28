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18 минут назад

Глава турпоселка Шерегеш попал в больницу после аварии в мэрии

News.ru

Глава туристического поселка Шерегеш в Кузбассе Вадим Швайгерт госпитализирован с ожогами после аварии в здании мэрии. Ему оказывается специализированная медпомощь, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Таштагольского района.

Глава Шерегеша обварился в кипятке после аварии в мэрии
Фото: Официальная страница Вадима Швайгерта ВконтактеОфициальная страница Вадима Швайгерта Вконтакте

Там уточнили, что накануне в кабинете МФЦ, который находится в помещении администрации поселка, произошел прорыв трубы системы отопления. На место происшествия прибыли глава поселка, сотрудник МФЦ и аварийная бригада.

При открытии двери в помещении Вадим Швайгерт получил ожоги. Его отвезли в реанимацию, сейчас он получает специализированную медицинскую помощь, — пояснили агентству в районной администрации.

Ранее сообщалось, что в поселке Артемовский на севере Иркутской области из-за прорыва водовода ввели режим ЧС. Без отопления в 36-градусный мороз остались 13 домов, в которых живут 64 человека, в том числе восемь детей.

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