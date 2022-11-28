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38 минут назад

В Москве школьница травмировала запястье на горке и погибла

Lenta.ru

В Москве школьница погибла после того, как скатилась с горки. Об этом стало известно РЕН ТВ.

В Москве школьница травмировала запястье на горке и погибла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, во время катания с горки ученица седьмого класса травмировала запястье. Ей стало плохо в ночь на понедельник, 28 ноября. Девочка жила на улице Маршала Захарова. Предварительно, причиной смерти ребенка стала острая сердечная недостаточность. Уточняется также, что семиклассница была инвалидом по зрению.

Ранее в Иркутской области два человека — 56-летний мужчина и 14-летний подросток — решили покататься на коньках и погибли. Друг погибшего школьника рассказал, что подросток катался вместе со знакомым на коньках и провалился под лед.

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