В Москве школьница травмировала запястье на горке и погибла

В Москве школьница погибла после того, как скатилась с горки. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По данным телеканала, во время катания с горки ученица седьмого класса травмировала запястье. Ей стало плохо в ночь на понедельник, 28 ноября. Девочка жила на улице Маршала Захарова. Предварительно, причиной смерти ребенка стала острая сердечная недостаточность. Уточняется также, что семиклассница была инвалидом по зрению.
Ранее в Иркутской области два человека — 56-летний мужчина и 14-летний подросток — решили покататься на коньках и погибли. Друг погибшего школьника рассказал, что подросток катался вместе со знакомым на коньках и провалился под лед.