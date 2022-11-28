Основатель Forex Club Таран погиб в Монако

В Монако в результате авиакатастрофы погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой на издание News.МC.

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Катастрофа произошла 25 ноября во второй половине дня на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз Приморских Альп, примерно между Ниццей и Монако. В вертолете, который потерпел крушение, находились бизнесмен Таран и 35-летний пилот, который тоже погиб. Уточняется, что пилот был очень опытным.

Воздушное судно принадлежало вертолетной компании Monacair, которая отказалась раскрывать детали расследования катастрофы. Возможные причины аварии пока не известны, по факту трагедии проводится расследование.