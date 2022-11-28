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53 минуты назад

Основатель Forex Club Таран погиб в авиакатастрофе в Монако

Елена Прошина

В Монако в результате авиакатастрофы погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой на издание News.МC.

Основатель Forex Club Таран погиб в Монако
Фото: ТАССТАСС

Катастрофа произошла 25 ноября во второй половине дня на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз Приморских Альп, примерно между Ниццей и Монако. В вертолете, который потерпел крушение, находились бизнесмен Таран и 35-летний пилот, который тоже погиб. Уточняется, что пилот был очень опытным.

Воздушное судно принадлежало вертолетной компании Monacair, которая отказалась раскрывать детали расследования катастрофы. Возможные причины аварии пока не известны, по факту трагедии проводится расследование.

Вячеслав Таран окончил Дальневосточный государственный технический университет. В 1997 году основал Forex Club, в настоящее время компания работает под брендом Libertex Group — это онлайн-брокер, который продает валюту, криптовалюту и другие активы. Последние 10 лет Вячеслав Таран жил в Монако.

Происшествия,Вячеслав Таран,Форекс Клуб,
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