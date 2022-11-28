Московского судью попытались подкупить прямо на заседании

В Москве задержали женщину, которая прямо на заседании суда принесла взятку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел еще в октябре 2022 года в Тверском районном суде столицы. На стол судьи положили папку с 300 тыс. рублей прямо во время заседания, после чего он незамедлительно обратился в правоохранительные органы.
Подозреваемую задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Бурятии старшего инспектора отдельного спецбатальона ДПС обвиняют в вымогательстве взятки. По данным следствия, в Улан-Удэ обвиняемый сотрудник остановил автомобиль и в ходе проверки заявил водителю, что его водительское удостоверение поддельное, хотя оно было настоящим.