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54 минуты назад

РЕН ТВ: судью Тверского районного суда Москвы попытались подкупить прямо на заседании

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В Москве задержали женщину, которая прямо на заседании суда принесла взятку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Московского судью попытались подкупить прямо на заседании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел еще в октябре 2022 года в Тверском районном суде столицы. На стол судьи положили папку с 300 тыс. рублей прямо во время заседания, после чего он незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемую задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Бурятии старшего инспектора отдельного спецбатальона ДПС обвиняют в вымогательстве взятки. По данным следствия, в Улан-Удэ обвиняемый сотрудник остановил автомобиль и в ходе проверки заявил водителю, что его водительское удостоверение поддельное, хотя оно было настоящим.

Происшествия,ГИБДД,
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