Московского судью попытались подкупить прямо на заседании

В Москве задержали женщину, которая прямо на заседании суда принесла взятку. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел еще в октябре 2022 года в Тверском районном суде столицы. На стол судьи положили папку с 300 тыс. рублей прямо во время заседания, после чего он незамедлительно обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемую задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.