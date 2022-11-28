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56 минут назад

ЧП с хлором на Камчатке: Жителей просят не покидать свои дома

Елена Прошина

Согласно предварительным данным, на Камчатке произошла утечка хлора, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

ЧП с хлором на Камчатке: Жителей просят не покидать свои дома
Фото: ТАССТАСС

Инцидент случился в жилом микрорайоне Верхний в городе Елизово. По словам спасателей, в пункте металлобазы при утилизации баллона произошла разгерметизация вещества, по запаху и цвету похожего на хлор. В настоящее время на улице Нагорная в районе дома №10 наблюдается дымка и резкий химический запах.

Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам в ближайшие часы не покидать свои квартиры, а прохожим необходимо укрыться в помещениях. На месте инцидента работают сотрудники пожарно-спасательной части Елизовского пожарно-спасательного гарнизона. Они организовали водяную завесу, чтобы осадить химическое вещество, опасное для человека.

Также к месту утечки выехала химическая служба специализированной пожарно-спасательной части.

Хлор — ядовитый удушающий газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом.

Происшествия,МЧС России,
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