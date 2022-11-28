На Сахалине полностью восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ

Подача электроэнергии в районах Сахалина и в Южно-Сахалинске после аварии на ТЭЦ-1 полностью восстановлена, написал в своем Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.
"Электроснабжение региона полностью восстановлено. Сняты все ограничения в электроснабжении потребителей. Разрабатывается план-график устранения повреждений", - говорится в сообщении.
Девять районов Сахалинской области утром в понедельник частично остались без света из-за аварии на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Причиной аварийного отключения стало повреждение главного паропровода. Причины происшествия устанавливаются.