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32 минуты назад

На Сахалине полностью восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ

ТАССиещё 1

Подача электроэнергии в районах Сахалина и в Южно-Сахалинске после аварии на ТЭЦ-1 полностью восстановлена, написал в своем Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.

На Сахалине полностью восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ
Фото: ТАССТАСС

"Электроснабжение региона полностью восстановлено. Сняты все ограничения в электроснабжении потребителей. Разрабатывается план-график устранения повреждений", - говорится в сообщении.

Девять районов Сахалинской области утром в понедельник частично остались без света из-за аварии на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Причиной аварийного отключения стало повреждение главного паропровода. Причины происшествия устанавливаются.

Происшествия,Валерий Лимаренко,
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