Мастер спорта погиб при крушении вертолета под Тверью

Российский мастер спорта по самолетному спорту Александр Курылев разбился в результате крушения вертолета Robinson-66, сообщает «РЕН ТВ».
Трагедия случилась в Тверской области в районе населенного пункта Вязовец. Вместе с ним погиб его брат Дмитрий Курылев. 54-летний Александр Курылев управлял машиной, которая упала в поле примерно в 300 метрах от проезжей части.
Летательный аппарат полностью разрушен, от него остался только хвост.
Курылев был известным спортсменом. Мужчина неоднократно получал награды на соревнованиях Федерации самолетного спорта России. Ему принадлежит достижение - пересечение Атлантического океана на частном вертолете.